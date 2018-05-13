Игорь Николаев о выступлении Самойловой: нужно ли было так подставлять страну?

Свою точку зрения на случившееся артист выразил на личной странице в социальной сети Instagram. Он задал резонный вопрос коллегам, которые поддерживали появление Самойловой на песенном конкурсе.

"Зная, сколько супервокалистов есть в России, какого уровня поп-шоу были поставлены за последние пару лет, нужно ли было так подставлять страну в эти и так не простые для нее годы, а, главное, подставлять саму Юлю Самойлову, сделав ее разменной монетой в игре "на жалость", дескать, не посмеют обидеть (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – пишет артист.

Николаев напомнил, что Самойлова не смогла одержать победу и в конкурсе "Фактор-А": она дошла только до финала. По его словам, все дело в том, что на заключительной стадии все обращают внимание именно на вокальные данные, а не какие-либо другие особенности человека. "Без скидок на физические недостатки, иначе нужно было бы устраивать отдельный конкурс", – добавил он.