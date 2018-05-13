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  • Хвост, заячья губа, шесть пальцев и другие аномалии: семь знаменитостей, родившихся с изюминкой

Хвост, заячья губа, шесть пальцев и другие аномалии: семь знаменитостей, родившихся с изюминкой

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Меган Фокс.

ФОТО: FRED PROUSER/REUTERS

Переживаете из-за своих далеких от совершенства ног, горбинки на носу, слишком оттопыренных ушей или неровных зубов? Какая глупость! 

А вам известно, что многие прославленные на весь мир красавицы и красавцы не могут похвастаться идеальным телом? Более того, они родились с серезными дефектами внешности, просто научились их тщательно маскировать и даже преподносить как достоинства, пишет Русский TVNET.

Элизабет Тейлор: два ряда ресниц

ФОТО: NANA PRODUCTIONS/SIPA/NANA PRODUCTIONS/SIPA

Возможно, многие женщины не так завидовали бы красоте этой голливудской дивы, если бы знали, что ее выразительные глаза - побочный эффект серьезного генетического заболевания. Когда Элизабет родилась, врач сказал ее матери, что та произвела на свет маленького мутантика: у девочки был диагностирован дистихиаз - редко встречающаяся генетическая аномалия, при которой появляется дополнительный ряд ресниц позади уже имеющихся и нормально растущих.

Гарри Стайлс: четыре соска

ФОТО: ANGELA WEISS / AFP

Британский певец и актер, участник группы One Direction Гарри Стайлс в одном из интервью подтвердил долгое время ходившие слухи о том, что у него на груди имеются четыре соска.

ФОТО: Vida Press

В разговоре с Челси Хэндлер Гарри признался, что действительно обладает телом, отличным от других.

Кейт Босуорт: разноцветные глаза

ФОТО: TALOS / MEGA

Она всегда выглядит ослепительно, а потому немногие знают, что у актрисы врожденная гетерохромия радужной оболочки: один глаз у нее карий, а второй – голубой. Этот симптом часто встречается у животных - собак, кошек, лошадей, а вот среди людей он, скорее, исключение из правил.

Меган Фокс: странные большие пальцы

ФОТО: Scanpix

«Самая сексуальная женщина планеты» красива не до кончиков ногтей. Меган Фокс страдает брахидактилией - врожденной аномалией пальцев рук, - из-за которой большие пальцы на ее руках растут медленнее остальных и ногти на них выглядят недоразвитыми.

ФОТО: Array / MEGA

Певица Кеша: хвост

ФОТО: Scanpix

Американкая певица и автор песен Кеша Роуз Себерт, известная как просто Кеша, родилась с хвостом. И это не шутка - редкий рудимент действительно встречается у некоторых людей. Дефект, являющийся продолжением копчика, был удален сразу при рождении.

Однако в одном из интервью Кеша в штуку выразила сожаление по этому поводу, заявив, что скучает по своему крошечному хвостику.

Хоакин Феникс: заячья губа

ФОТО: Scanpix

Хоакин Феникс вследствие родовой травмы появился на свет с врожденным дефектом - так называемой заячьей губой. Сейчас об этом напоминает только едва заметный шрам, который совершенно не мешает актеру строить успешную карьеру, получать предложения от именитых режиссеров и номинации на «Оскар», а также оставаться любимцем женщин по всему миру.

Холли Берри: шесть пальцев на ноге

ФОТО: DAVID NIVIERE/SIPA/DAVID NIVIERE/SIPA

Актриса Холли Берри из года в год входит в список «самых красивых женщин мира», по мнению авторитетных мужских изданй. И это несмотря на то, что она родилась… шестипалой. По статистике, с шестью пальцами рождается один младенец из 5000, и обычно лишний палец сразу же удаляют хирургическим путем. Однако родители Холли почему-то этого не сделали.

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