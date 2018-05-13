Хвост, заячья губа, шесть пальцев и другие аномалии: семь знаменитостей, родившихся с изюминкой

А вам известно, что многие прославленные на весь мир красавицы и красавцы не могут похвастаться идеальным телом? Более того, они родились с серезными дефектами внешности, просто научились их тщательно маскировать и даже преподносить как достоинства, пишет Русский TVNET.

Элизабет Тейлор: два ряда ресниц

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Возможно, многие женщины не так завидовали бы красоте этой голливудской дивы, если бы знали, что ее выразительные глаза - побочный эффект серьезного генетического заболевания. Когда Элизабет родилась, врач сказал ее матери, что та произвела на свет маленького мутантика: у девочки был диагностирован дистихиаз - редко встречающаяся генетическая аномалия, при которой появляется дополнительный ряд ресниц позади уже имеющихся и нормально растущих.

Гарри Стайлс: четыре соска

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Британский певец и актер, участник группы One Direction Гарри Стайлс в одном из интервью подтвердил долгое время ходившие слухи о том, что у него на груди имеются четыре соска.

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В разговоре с Челси Хэндлер Гарри признался, что действительно обладает телом, отличным от других.

Кейт Босуорт: разноцветные глаза

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Она всегда выглядит ослепительно, а потому немногие знают, что у актрисы врожденная гетерохромия радужной оболочки: один глаз у нее карий, а второй – голубой. Этот симптом часто встречается у животных - собак, кошек, лошадей, а вот среди людей он, скорее, исключение из правил.

Меган Фокс: странные большие пальцы

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«Самая сексуальная женщина планеты» красива не до кончиков ногтей. Меган Фокс страдает брахидактилией - врожденной аномалией пальцев рук, - из-за которой большие пальцы на ее руках растут медленнее остальных и ногти на них выглядят недоразвитыми.

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Певица Кеша: хвост

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Американкая певица и автор песен Кеша Роуз Себерт, известная как просто Кеша, родилась с хвостом. И это не шутка - редкий рудимент действительно встречается у некоторых людей. Дефект, являющийся продолжением копчика, был удален сразу при рождении.

Однако в одном из интервью Кеша в штуку выразила сожаление по этому поводу, заявив, что скучает по своему крошечному хвостику.

Хоакин Феникс: заячья губа

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Хоакин Феникс вследствие родовой травмы появился на свет с врожденным дефектом - так называемой заячьей губой. Сейчас об этом напоминает только едва заметный шрам, который совершенно не мешает актеру строить успешную карьеру, получать предложения от именитых режиссеров и номинации на «Оскар», а также оставаться любимцем женщин по всему миру.

Холли Берри: шесть пальцев на ноге

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