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Курьез: у победительницы «Евровидения» сломалась награда

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ФОТО: Scanpix / Sputnik

Супервайзер песенного конкурса Йон Ула Санд вручил девушке новую награду, пишет Lifestyle.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

У Нетты Барзилай из Израиля, которая победила в финале Евровидения-2018, сломался главный трофей песенного конкурса – хрустальный микрофон.

Сразу после выступления на бис, Нетта дала пресс-конференцию, где супервайзер песенного конкурса Йон Ула Санд вручил девушке новую награду. Как оказалось, тот хрустальный микрофон, который Барзилай вручил победитель прошлогоднего конкурса португалец Сальвадор Собрал – сломался.

ФОТО: Vladimir Astapkovich / Sputnik

"Я слышал, что твой трофей сломался, поэтому я принес тебе еще один", – сказал Йон Ула Санд (на видео с 23:20).

Подобный инцидент случился на Евровидении в 2009 году, которое проходило в Москве. Победитель конкурса Александр Рыбак из Норвегии с усилием поставил хрустальный микрофон на пол и отломал ему ножку.

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