Курьез: у победительницы «Евровидения» сломалась награда

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

У Нетты Барзилай из Израиля, которая победила в финале Евровидения-2018, сломался главный трофей песенного конкурса – хрустальный микрофон.

Сразу после выступления на бис, Нетта дала пресс-конференцию, где супервайзер песенного конкурса Йон Ула Санд вручил девушке новую награду. Как оказалось, тот хрустальный микрофон, который Барзилай вручил победитель прошлогоднего конкурса португалец Сальвадор Собрал – сломался.

ФОТО: Vladimir Astapkovich / Sputnik

"Я слышал, что твой трофей сломался, поэтому я принес тебе еще один", – сказал Йон Ула Санд (на видео с 23:20).