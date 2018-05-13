Мистическое исчезновение: турист, который в 2014 году выбежал из аэропорта, до сих пор не найден...

Сторонники теории заговора тут же принялись строить теории, которые объяснили бы исчезновение молодого человека.

Основным материалом для расследования является та самая запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что турист неожиданно срывается с места и начинает бежать к выходу из аэропорта, после чего скрывается в пролеске.

Полиция Болгарии изучила этот случай, но не смогла выйти на след пропавшего туриста. Следователи лишь выяснили, что мужчина приехал на отдых с друзьями, но ввязался в драку через несколько дней.

По сообщениям СМИ, в споре с футбольным фанатом мужчина получил трещину барабанной перепонки. Врач посоветовал ему остаться, а не лететь домой вместе со своими друзьями. Поэтому Миттанк остановился на одну ночь в дешевом отеле в Варне, который ему порекомендовал таксист. Друзей Миттанк отправил на рейс, а сам, таким образом, остался в Болгарии один.

Ларс Миттанк ФОТО: Twitter.com

Отель находится недалеко от бедного района болгарского города с населением 350 000 человек. Оттуда он позвонил своей матери и сказал, что чувствует себя плохо. Как сообщает издание „HamburgerAbendblatt“, ночью Миттанк в панике покинул отель и уехал в аэропорт.

Восьмого июля, в день его исчезновения, он посетил врача в аэропорту Варны. Врач аэропорта, по информации «NDR», показал, что Миттанк вдруг вскочил и убежал. Паспорт, сотовый телефон и багаж он оставил. После этого его след утрачен. Интерпол, болгарские власти и министерство иностранных дел, согласно сообщениям, подключились к расследованию этого случая, а семья Миттанка обратилась в частное детективное агентство.

Скриншот ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

По словам матери молодого человека, он сам добрался до отеля, откуда и позвонил ей в Германию. Он сообщил ей, что заблокировал свои банковские карты, потому что за ним следят люди, которые хотят ограбить и убить его.

Миттанк, который по словам работников отеля при аэропорте Варны, вел себя странно, привлек их внимание, поэтому они попросили врача Косту Костова осмотреть молодого человека. В ходе беседы с Миттанком, врач заподозрил, что у туриста нервное потрясение.

«В аэропорту в то время проводились строительные работы. Миттанк мог увидеть рабочих и впал в панику, поэтому и убежал. Мне кажется, у него была мания преследования», - сказал Костов.

Ни полиция, ни семья Миттанка до сих пор ничего не знает о его месторасположении. Более того, до сих пор не понятно, была у мужчины травма головы, возникла ли паранойя из-за лекарств или он действительно находился в опасности.

Мать Ларса Миттанка ФОТО: Twitter.com

В 2016 году семье Миттанка поступил снимок из Бразилии, на котором был изображен мужчина в неопрятной одежде, идущий вдоль шоссе. Правда, позже выяснилось, что тем мужчиной был пропавший гражданин Канады.