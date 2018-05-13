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Мистическое исчезновение: турист, который в 2014 году выбежал из аэропорта, до сих пор не найден...

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ФОТО: Youtube ja Twitter

В 2014 году в Болгарии при загадочных обстоятельствах бесследно исчез немецкий турист Ларс Миттанк. Молодой человек отдыхал на Золотых песках, а в день, когда должен был вернуться домой, пропал.

Сторонники теории заговора тут же принялись строить теории, которые объяснили бы исчезновение молодого человека.

Основным материалом для расследования является та самая запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что турист неожиданно срывается с места и начинает бежать к выходу из аэропорта, после чего скрывается в пролеске.

Полиция Болгарии изучила этот случай, но не смогла выйти на след пропавшего туриста. Следователи лишь выяснили, что мужчина приехал на отдых с друзьями, но ввязался в драку через несколько дней.

По сообщениям СМИ, в споре с футбольным фанатом мужчина получил трещину барабанной перепонки. Врач посоветовал ему остаться, а не лететь домой вместе со своими друзьями. Поэтому Миттанк остановился на одну ночь в дешевом отеле в Варне, который ему порекомендовал таксист. Друзей Миттанк отправил на рейс, а сам, таким образом, остался в Болгарии один. 

Ларс Миттанк

ФОТО: Twitter.com

Отель находится недалеко от бедного района болгарского города с населением 350 000 человек. Оттуда он позвонил своей матери и сказал, что чувствует себя плохо. Как сообщает издание „HamburgerAbendblatt“, ночью Миттанк в панике покинул отель и уехал в аэропорт.

Восьмого июля, в день его исчезновения, он посетил врача в аэропорту Варны. Врач аэропорта, по информации «NDR», показал, что Миттанк вдруг вскочил и убежал. Паспорт, сотовый телефон и багаж он оставил. После этого его след утрачен. Интерпол, болгарские власти и министерство иностранных дел, согласно сообщениям, подключились к расследованию этого случая, а семья Миттанка обратилась в частное детективное агентство.

Скриншот

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

По словам матери молодого человека, он сам добрался до отеля, откуда и позвонил ей в Германию. Он сообщил ей, что заблокировал свои банковские карты, потому что за ним следят люди, которые хотят ограбить и убить его.

Миттанк, который по словам работников отеля при аэропорте Варны, вел себя странно, привлек их внимание, поэтому они попросили врача Косту Костова осмотреть молодого человека. В ходе беседы с Миттанком, врач заподозрил, что у туриста нервное потрясение.

«В аэропорту в то время проводились строительные работы. Миттанк мог увидеть рабочих и впал в панику, поэтому и убежал. Мне кажется, у него была мания преследования», - сказал Костов.

Ни полиция, ни семья Миттанка до сих пор ничего не знает о его месторасположении. Более того, до сих пор не понятно, была у мужчины травма головы, возникла ли паранойя из-за лекарств или он действительно находился в опасности.

Мать Ларса Миттанка

ФОТО: Twitter.com

В 2016 году семье Миттанка поступил снимок из Бразилии, на котором был изображен мужчина в неопрятной одежде, идущий вдоль шоссе. Правда, позже выяснилось, что тем мужчиной был пропавший гражданин Канады.

Ларса Миттанка считают одним из самых известных пропавших без вести людей.

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