Что подарить на День матери: 14 вариантов
13 мая 2018 г., 13:21
Мамам хочется подарить самое дорогое и лучшее, что существует на свете. А чтобы вдохновить вас, мы создали небольшую подборку сюрпризов, которые понравятся любой маме.
Напомним, что обычно День матери празднуется во второе воскресенье мая: в это время на улице изобилует весна, поэтому праздник становится еще ярче. В 2018 году этот день выпадает на 13 мая.
Напомним, День матери отмечается во второе воскресенье мая в большинстве стран Европы, в Канаде, Китае и Японии.