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Что подарить на День матери: 14 вариантов

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Подарок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Мамам хочется подарить самое дорогое и лучшее, что существует на свете. А чтобы вдохновить вас, мы создали небольшую подборку сюрпризов, которые понравятся любой маме.

Напомним, что обычно День матери празднуется во второе воскресенье мая: в это время на улице изобилует весна, поэтому праздник становится еще ярче. В 2018 году этот день выпадает на 13 мая.

Что подарить на День матери – ТОП-14 идей

  1. Косметика;
  2. Букет цветов;
  3. Вазоны;
  4. Декор для дома (статуэтки, картина, текстиль);
  5. Посуда;
  6. Альбом для фотографий;
  7. Открытки;
  8. Украшения;
  9. Одежда, обувь;
  10. Электронная книга;
  11. Сладкое;
  12. Ужин своими руками;
  13. Путешествие;
  14. Поход в кино.

Напомним, День матери отмечается во второе воскресенье мая в большинстве стран Европы, в Канаде, Китае и Японии.

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