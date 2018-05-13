Эксклюзивное интервью: после успеха на «Евровидении» Элину Нечаеву ждал еще один сюрприз

Мы поговорили с артисткой о ее отношении к победительнице «Евровидения», фаворитах этого года, возможном повторном участии Элины Нечаевой в этом песенном конкурсе. Также подарили артистке небольшой подарок от ее поклонницы из Белоруссии, которая очень хотела встретиться, но не смогла.