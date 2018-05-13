Эксклюзивное интервью: после успеха на «Евровидении» Элину Нечаеву ждал еще один сюрприз
13 мая 2018 г., 12:38
В этом году Эстония достойно выступила на «Евровидении», заняв восьмое место в финале, что очень неплохо при таких сильных конкурентах. Портал Limon.ee примерное через полтора часа после финала встретился с Элиной и обсудил конкурс.
Мы поговорили с артисткой о ее отношении к победительнице «Евровидения», фаворитах этого года, возможном повторном участии Элины Нечаевой в этом песенном конкурсе. Также подарили артистке небольшой подарок от ее поклонницы из Белоруссии, которая очень хотела встретиться, но не смогла.
И, конечно же, теперь узнали, сколько человек на сцене регулировали юбку Элины Нечаевой.
Смотрите эксклюзивное видеоинтервью на русском языке на Limon.ee!