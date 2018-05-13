Пугачева отговаривала Самойлову ехать на «Евровидение»

Член команды Юлии Самойловой рассказал, что певица перед "Евровидением" осталась без поддержки Аллы Пугачевой. Примадонна рекомендовала девушке не ехать в Лиссабон.
Сенсационное заявление сделал стилист Самойловой Алишер Хозяинов. По его словам, Пугачева пыталась вразумить Юлю.
"Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни", – заявил стилист в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Дни.ру.
При этом Алишер Хозяинов упрекнул руководство Первого канала в экономии средств на подготовку к конкурсу. По словам мужчины, Самойловой нужна была специальная инвалидная коляска, но телебоссы решили оставить ту, что есть.
Отметим, что Алла Пугачева хранит молчание после неудачного выступления Юли Самойловой на "Евровидении". Многие сочли это странным, ведь Примадонна всегда поддерживала певицу.