Пугачева отговаривала Самойлову ехать на «Евровидение»

"Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни", – заявил стилист в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Дни.ру.