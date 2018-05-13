Они «НЕАНГЕЛЫ», оно и видно! Смотри, что творилось в CatHouse сегодня ночью

LimonЕвровидениеОни «НЕАНГЕЛЫ», оно и видно! Смотри, что творилось в CatHouse сегодня ночьюОни «НЕАНГЕЛЫ», оно и видно! Смотри, что творилось в CatHouse сегодня ночью ЭКСКЛЮЗИВ!Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 мая 2018 г., 10:14Сексуальная украинская группа «НЕАНГЕЛЫ» сегодня ночью дала горячий концерт в таллиннском клубе CatHouse. Девушки никому не дали спуску: в пляс пускался каждый. Кстати, это не первый их концерт в Таллинне, поэтому эстонской публике девушки уже хорошо знакомы. Смотри нашу эксклюзивную галерею! концертнеангелыталлинн