вс, 13.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
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  • Они «НЕАНГЕЛЫ», оно и видно! Смотри, что творилось в CatHouse сегодня ночью

Они «НЕАНГЕЛЫ», оно и видно! Смотри, что творилось в CatHouse сегодня ночью ЭКСКЛЮЗИВ!

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Сексуальная украинская группа «НЕАНГЕЛЫ» сегодня ночью дала горячий концерт в таллиннском клубе CatHouse. 

Девушки никому не дали спуску: в пляс пускался каждый. Кстати, это не первый их концерт в Таллинне, поэтому эстонской публике девушки уже хорошо знакомы. 

Смотри нашу эксклюзивную галерею! 

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