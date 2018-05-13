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Елена Воробей показала жуткое фото больной дочери

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Елена Воробей и ее дочь

ФОТО: Instagram

Елена Воробей опубликовала в Instagram рентгеновский снимок спины своей 15-летней дочери Софии. Недавно девочку прооперировали в одной из больниц Германии, пишет Дни.ру.

"Мои дорогие! Судите сами: вот с такой спиной нам не дали освобождение от физкультуры и сказали, что я "придумываю" проблему, которой нет, что это сколиоз минимальный и нечего отвлекать врачей по пустякам", – подписала снимок Воробей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На фото, которое показала Елена, страшно смотреть. Позвоночник ребенка там похож на латинскую букву S. Поклонники юмористки пришли в ужас от увиденного.

Фанаты искренне не понимают, почему медики не смогли разглядеть, что у Сони серьезная проблема. "Здесь и врачем не надо быть, все очевидно. Ужасно! Дай Боже чтоб теперь все было хорошо", "Ну и врач. Слава богу другие помогли, пускай доченька выздоравливает", "Поправляйтесь, все будет хорошо", – написали они в комментариях.

Однако нашлись и те, кто обвинил саму Воробей в произошедшем с девочкой. "Как можно было не заметить такой сколиоз Вам самой? Ну да занята, гастроли! Очень жаль", "Слушайте, не позорьте свою дочь, ей еще людям в глаза смотреть! Вся страна узнает, что у вашей дочери за позвоночник, скоро другие органы выкладывать начнете, бред какой-то", – набросились фоловеры на артистку.

Недавно наследницу Елены Воробей прооперировали в Германии. "Поставили 20 шурупов, две спицы в спину, и Сонечка идет на поправку", – рассказала артистка.

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