вс, 13.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Евровидение
  • Полная таблица результатов! Вот сколько очков получила Эстония от жюри и зрителей «Евровидения»

Полная таблица результатов! Вот сколько очков получила Эстония от жюри и зрителей «Евровидения»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

В Лиссабоне завершился конкурс «Евровидение-2018», в котором победила певица из Израиля Нетта Барзилай! 

Предлагаем вам взглянуть на полную таблицу результатов, в которой представлены и голоса профессионального жюри, и голоса телезрителей.

Напомним, Эстонию представляла певица Элина Нечаева, которая заняла 8 место. Букмекеры сначала пророчили Эстонии победу, позже определили Элину на 4 место, а ближе ко второму полуфиналу Эстония оказалась уже на 9 строчке, где и находилась до самого объявления результатов. 

ФОТО: Kuvatõmmis

Читать также

Актуально

НАВЕРХ