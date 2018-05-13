Полная таблица результатов! Вот сколько очков получила Эстония от жюри и зрителей «Евровидения»

Предлагаем вам взглянуть на полную таблицу результатов, в которой представлены и голоса профессионального жюри, и голоса телезрителей.

Напомним, Эстонию представляла певица Элина Нечаева, которая заняла 8 место. Букмекеры сначала пророчили Эстонии победу, позже определили Элину на 4 место, а ближе ко второму полуфиналу Эстония оказалась уже на 9 строчке, где и находилась до самого объявления результатов.