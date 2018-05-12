Галерея: финская группа Lordi приехала смотреть финал «Евровидения» в Лиссабоне
12 мая 2018 г., 20:54
Финский хеви-метал коллектив Lordi сейчас приехал в Лиссабон, чтобы посмотреть песенный конкурс и поддержать Саару Аалто.
Напомним, что Lordi выиграли песенный конкурс в 2006 году с песней "Hard Rock Hallelujah" с 292 баллами.
Lordi — финская англоязычная хард-рок-группа. Основана в 1992 году Mr. Lordi. Группа знаменита тем, что выступает в масках и костюмах монстров и исполняет песни на тему ужасов и тяжёлой музыки. Lordi выиграли конкурс песни «Евровидение» в 2006 году.
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