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  • Галерея: финская группа Lordi приехала смотреть финал «Евровидения» в Лиссабоне

Галерея: финская группа Lordi приехала смотреть финал «Евровидения» в Лиссабоне

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Финский хеви-метал коллектив Lordi сейчас приехал в Лиссабон, чтобы посмотреть песенный конкурс и поддержать Саару Аалто. 

Напомним, что Lordi выиграли песенный конкурс в 2006 году с песней "Hard Rock Hallelujah" с 292 баллами.

Lordi — финская англоязычная хард-рок-группа. Основана в 1992 году Mr. Lordi. Группа знаменита тем, что выступает в масках и костюмах монстров и исполняет песни на тему ужасов и тяжёлой музыки. Lordi выиграли конкурс песни «Евровидение» в 2006 году.

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