Вино в Лиссабоне можно купить почти бесплатно! Эстонские журналисты устроили дегустацию посреди города (ВИДЕО)
12 мая 2018 г., 15:39
Цены в самом Лиссабоне почти такие же, как в Эстонии. Но вино, шампанское, пиво и даже крепкий алкоголь здесь стоят значительно дешевле. Эдгар Гергель и Керту Юккум в Лиссабоне попытались найти самое дешевое вино, открыть его и продегустировать посреди города.
Дорогое вино в Лиссабоне может стоить несколько тысяч евро, а самое дешевое - 95 центов, литр вина в коробке. Мы решили выбрать вино в бутылке чуть подороже, приобрели 0.7 л белого вина за 1.39 евро.
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