Вино в Лиссабоне можно купить почти бесплатно! Эстонские журналисты устроили дегустацию посреди города (ВИДЕО)

Цены в самом Лиссабоне почти такие же, как в Эстонии. Но вино, шампанское, пиво и даже крепкий алкоголь здесь стоят значительно дешевле. Эдгар Гергель и Керту Юккум в Лиссабоне попытались найти самое дешевое вино, открыть его и продегустировать посреди города.