Новый прогноз на Евровидение 2018: Элина еле-еле держится в десятке, главный фаворит – Кипр

Помимо того, что Эстония спустилась с четвертого места на десятое, изменения произошли и первой тройке: Кипр, Израиль и Франция – основные фавориты финала.

Литва, которая также прошла в финал, по прогнозам может занять четвертое или пятое место, что было бы лучшим для нее результатом за долгое время.

«Как неоднократно показывал опыт, в таком большом live-show, в котором люди выбирают победителя, должен быть сюрприз. Может быть Элина, которая поразила всю Европу своим потрясающим голосом и стала настоящей любимицей СМИ и фанатов, сможет нас удивить», - сказал директор по маркетингу Betsafe в Балтийских странах Кайдо Улеев.

Первая десятка по прогнозам Betsafe выглядит так:

Кипр

Израиль

Франция

Литва

Германия

Швеция

Ирландия

Норвегия

Италия