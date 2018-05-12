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Новый прогноз на Евровидение 2018: Элина еле-еле держится в десятке, главный фаворит – Кипр

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ФОТО: Vladimir Astapkovich / Sputnik

Перед большим финалом конкурса Евровидение букмекерская компания Betsafe составила новый прогноз: Эстония на десятом месте, победитель – Кипр, пишет Elu24.

Помимо того, что Эстония спустилась с четвертого места на десятое, изменения произошли и первой тройке: Кипр, Израиль и Франция – основные фавориты финала.

Литва, которая также прошла в финал, по прогнозам может занять четвертое или пятое место, что было бы лучшим для нее результатом за долгое время.

«Как неоднократно показывал опыт, в таком большом live-show, в котором люди выбирают победителя, должен быть сюрприз. Может быть Элина, которая поразила всю Европу своим потрясающим голосом и стала настоящей любимицей СМИ и фанатов, сможет нас удивить», - сказал директор по маркетингу Betsafe в Балтийских странах Кайдо Улеев.

Первая десятка по прогнозам Betsafe выглядит так:

Кипр

Израиль

Франция

Литва

Германия

Швеция

Ирландия

Норвегия

Италия

Эстония

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