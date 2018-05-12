Новый прогноз на Евровидение 2018: Элина еле-еле держится в десятке, главный фаворит – Кипр

Перед большим финалом конкурса Евровидение букмекерская компания Betsafe составила новый прогноз: Эстония на десятом месте, победитель – Кипр, пишет Elu24.
Помимо того, что Эстония спустилась с четвертого места на десятое, изменения произошли и первой тройке: Кипр, Израиль и Франция – основные фавориты финала.
Литва, которая также прошла в финал, по прогнозам может занять четвертое или пятое место, что было бы лучшим для нее результатом за долгое время.
«Как неоднократно показывал опыт, в таком большом live-show, в котором люди выбирают победителя, должен быть сюрприз. Может быть Элина, которая поразила всю Европу своим потрясающим голосом и стала настоящей любимицей СМИ и фанатов, сможет нас удивить», - сказал директор по маркетингу Betsafe в Балтийских странах Кайдо Улеев.
Первая десятка по прогнозам Betsafe выглядит так:
Кипр
Израиль
Франция
Литва
Германия
Швеция
Ирландия
Норвегия
Италия
Эстония