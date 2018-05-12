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Жена Вайнштейна после скандала была вынуждена посещать психотерапевта

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ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Супруга продюсера Харви Вайнштейна, модельер, актриса и певица Джорджина Чапман, дала первое интервью после скандала с её уже бывшим мужем. Она рассказала журналу Vogue, что её привлекало в Вайнштейне и как она пережила разрыв с ним, пишет Лайф.

— Вот что делает это таким болезненным: у меня был, как мне казалось, очень счастливый брак. Я любила свою жизнь, — рассказала Чапман.

Она назвала Вайнштейна чудесным партнёром и отцом её детей, а также рассказала, чем он её привлёк при знакомстве.

— Он харизматичен. Он невероятно яркий, очень образованный человек. И очень щедрый. Он оплатил подруге моей матери, у которой был рак груди, лучшего врача. В этом плане он был потрясающим, — рассказала актриса.

Она также призналась, что ни в чём не подозревала своего мужа и посещала психотерапевта после скандала. При этом жертвой Чапман себя не чувствует — она просто женщина, оказавшаяся в сложной ситуации.

Напомним, в 2017 году вокруг основателя Miramax Films и Weinstein Company Харви Вайнштейна разразился громкий скандал в связи с многочисленными обвинениями в домогательствах и изнасилованиях.

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