Жена Вайнштейна после скандала была вынуждена посещать психотерапевта

— Вот что делает это таким болезненным: у меня был, как мне казалось, очень счастливый брак. Я любила свою жизнь, — рассказала Чапман.

Она назвала Вайнштейна чудесным партнёром и отцом её детей, а также рассказала, чем он её привлёк при знакомстве.

— Он харизматичен. Он невероятно яркий, очень образованный человек. И очень щедрый. Он оплатил подруге моей матери, у которой был рак груди, лучшего врача. В этом плане он был потрясающим, — рассказала актриса.

Она также призналась, что ни в чём не подозревала своего мужа и посещала психотерапевта после скандала. При этом жертвой Чапман себя не чувствует — она просто женщина, оказавшаяся в сложной ситуации.