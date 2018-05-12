Графиня Копли показала горячие места на окраине
12 мая 2018 г., 10:00
Что происходит? Сексуальная невеста рэпера Beebilõust еще не переехала заграницу? Красавца, напротив, принимает солнечные ванны в Копли около легендарного магазина Сирби.
Пару недель назад до портала Elu24 дошли слухи, что рэпер Beebilõust и графиня Копли, Ингрид Мянд, в поисках общего жилья аж в Португалии.
Но раз уж в Эстонию пришло лето, молодые люди больше не торопятся с переездом.
«В Копли сезон открыт», - подписала фото Ингрид Мянд.