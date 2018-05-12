Графиня Копли показала горячие места на окраине

Пару недель назад до портала Elu24 дошли слухи, что рэпер Beebilõust и графиня Копли, Ингрид Мянд, в поисках общего жилья аж в Португалии.

Но раз уж в Эстонию пришло лето, молодые люди больше не торопятся с переездом.