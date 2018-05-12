сб, 12.05.2018
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Графиня Копли показала горячие места на окраине

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ФОТО: Instagram

Что происходит? Сексуальная невеста рэпера Beebilõust еще не переехала заграницу? Красавца, напротив, принимает солнечные ванны в Копли около легендарного магазина Сирби.

Пару недель назад до портала Elu24 дошли слухи, что рэпер Beebilõust и графиня Копли, Ингрид Мянд, в поисках общего жилья аж в Португалии.

Но раз уж в Эстонию пришло лето, молодые люди больше не торопятся с переездом.

«В Копли сезон открыт», - подписала фото Ингрид Мянд.

 

A post shared by Ingrid Mänd (@ingridm2nd) on

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