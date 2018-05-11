Актёра сериала "Воронины" Бориса Клюева госпитализировали
11 мая 2018 г., 19:15
Актёр Борис Клюев доставлен в одну из московских клиник. Известному артисту вновь понадобилась медицинская помощь. Как сообщается, его госпитализировали для курса терапии, пишет Лайф.
По словам медиков, состояние звезды сериала "Воронины" оценивается как стабильное.
26 апреля сообщалось, что у Клюева нашли тяжёлую болезнь лёгких. Он тогда обращался к медикам за помощью. Отмечалось, что ему необходимо длительное и сложное лечение.