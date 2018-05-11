Жене Кузи из «Универа» приписывают вторую беременность

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский старается проводить много времени вместе с супругой Ириной. Отношения у пары были очень трудными несколько лет назад. Однако в прошлом году актер понял, что хочет быть всегда рядом с матерью его дочери. Они сыграли свадьбу и живут счастливо.

На снимке, которым пара поделилась на днях в Сети, оба выглядят очень радостными. Ирина сидит на коленках у супруга, а он держит ладонь на ее животике. Подписчики предположили, что пара готовится к пополнению в семье.

A post shared by Виталий ГОГУНСКИЙ (@gogunskv) on May 10, 2018 at 4:41am PDT

«Так нежно держитесь за животик, у вас планируется пополнение?», «Животик», «Нет живот не толстый, но Виталий так бережно положил руку на животик, что наталкивает на мысль о пополнении. Очень бросается в глаза рука. Вот все и ошибаются. А вообще было бы здорово, давайте дерзайте. Теперь уже мальчишку», «Ожидаете пополнения», - обсуждали снимок в социальной сети.