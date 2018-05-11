Жене Кузи из «Универа» приписывают вторую беременность

Поклонники обсуждают кадр Виталия Гогунского с женой. На снимке Виталий ласково держит супругу за живот. По такому жесту многие фолловеры Виталия сделали вывод, что она находится в положении, пишет Starhit.
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский старается проводить много времени вместе с супругой Ириной. Отношения у пары были очень трудными несколько лет назад. Однако в прошлом году актер понял, что хочет быть всегда рядом с матерью его дочери. Они сыграли свадьбу и живут счастливо.
На снимке, которым пара поделилась на днях в Сети, оба выглядят очень радостными. Ирина сидит на коленках у супруга, а он держит ладонь на ее животике. Подписчики предположили, что пара готовится к пополнению в семье.
«Так нежно держитесь за животик, у вас планируется пополнение?», «Животик», «Нет живот не толстый, но Виталий так бережно положил руку на животик, что наталкивает на мысль о пополнении. Очень бросается в глаза рука. Вот все и ошибаются. А вообще было бы здорово, давайте дерзайте. Теперь уже мальчишку», «Ожидаете пополнения», - обсуждали снимок в социальной сети.
Однако пока что пара хранит молчание и никак не комментирует свои планы. Они занимаются воспитанием 7-летней дочери Миланы, которая уже делает первые шаги на эстраде. Она занимается вокалом, а недавно выпустила клип на песню «Малявка». В семье мама более требовательна к ребенку, а папа балует девочку. «Милана не врет: за строгость в нашей семье отвечает Ира. Но и я иногда могу буркнуть. Например, работаю, погрузился с головой в сценарий или ноты, а она приходит и говорит строго: «Удели время ребенку!» Сперва рычу, отгоняю, а потом одергиваю себя – если дочь зовет, это самое важное. И бегу, куда скажет», - делился Виталий.