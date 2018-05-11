пт, 11.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Скромнее надо быть! Эмбер Херд оконфузилась в платье с глубоким вырезом

Скромнее надо быть! Эмбер Херд оконфузилась в платье с глубоким вырезом ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Каннах Херд позировала в наряде с пышной юбкой, украшенной цветочным принтом.

Актриса Эмбер Херд после бала Института костюма Met Gala отправилась во Францию.

На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В третий день киносмотра на фестивале представили фильм Sorry Angel Кристофа Оноре.

Для красной дорожки Канн Эмбер Херд выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino. 

ФОТО: Asatur Yesayants / Sputnik/РИА Новости

Херд позировала в платье с пышной юбкой, украшенной цветочным принтом, и V-образным вырезом в зоне декольте.

В эффектном наряде бюст Херд казался совсем "плоским".

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Супермодель Ирина Шейк в отличие от Херд выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace. Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.

Ирина Шейк

ФОТО: Array / Daniele Cifalà / MEGA

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ