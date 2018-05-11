Скромнее надо быть! Эмбер Херд оконфузилась в платье с глубоким вырезом

Актриса Эмбер Херд после бала Института костюма Met Gala отправилась во Францию.

На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В третий день киносмотра на фестивале представили фильм Sorry Angel Кристофа Оноре.

Для красной дорожки Канн Эмбер Херд выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino.

ФОТО: Asatur Yesayants / Sputnik/РИА Новости

Херд позировала в платье с пышной юбкой, украшенной цветочным принтом, и V-образным вырезом в зоне декольте.

В эффектном наряде бюст Херд казался совсем "плоским".

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Супермодель Ирина Шейк в отличие от Херд выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace. Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.

Ирина Шейк ФОТО: Array / Daniele Cifalà / MEGA