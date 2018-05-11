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  • Эксклюзив Limon.ee! После провала России на «Евровидении» Киркоров заступился за Самойлову

Эксклюзив Limon.ee! После провала России на «Евровидении» Киркоров заступился за Самойлову

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На пресс-конференции лучших артистов второго полуфинала «Евровидения» Филипп Киркоров пришел вместе со своим коллективом DoReDos из Молдавии, прошедшим в финал. Артист сказал, что гордится этой группой и таким мини-шоу за три минуты. 

Также Киркоров не забыл посочувствовать не прошедшей в финал Самойловой и сказал, что она - настоящий бриллиант. Также Киркоров добавил, что он русский и гордится быть русским.

Смотрите видео целиком!

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