Эксклюзив Limon.ee! После провала России на «Евровидении» Киркоров заступился за Самойлову
11 мая 2018 г., 16:31
На пресс-конференции лучших артистов второго полуфинала «Евровидения» Филипп Киркоров пришел вместе со своим коллективом DoReDos из Молдавии, прошедшим в финал. Артист сказал, что гордится этой группой и таким мини-шоу за три минуты.
Также Киркоров не забыл посочувствовать не прошедшей в финал Самойловой и сказал, что она - настоящий бриллиант. Также Киркоров добавил, что он русский и гордится быть русским.
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