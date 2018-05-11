пт, 11.05.2018
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  • С помощью рентгена в статуе Будды нашли нечто необычное. Смотри сам!

С помощью рентгена в статуе Будды нашли нечто необычное. Смотри сам!

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ФОТО: Twitter.com

В Японии с помощью рентгена исследовали 700-летнюю статую Будды и обнаружили внутри 180 предметов, пишет Elu24 со ссылкой на iflscience.com.

Статуя находится в храме Хокки-дзи в городе Нара, который когда-то был столицей Японии. Сама по себе статуя довольно маленького размера – всего 73 сантимера в высоту, но, несмотря на это, туда поместилось довольно много предметов.

ФОТО: wikipedia.org

Сотрудники музея города Нара подозревал, что внутри статуи может что-то быть, поэтому и начали ее исследовать. Но они не могли даже представить, что они увидят.

Компьютерная томография показала, что статуя полая, а рентген – что находится внутри нее. В голове Будды оказалось 30 предметов: в основном это свитки и предметы, связанные с религией, в остальной части – еще 150 предметов.

ФОТО: Twitter.com

Японские медиа сообщают со ссылкой на исследователей, что эти предметы были положены в статую 700 лет назад и находились там до сих пор только потому, что не было никаких знаков того, что там может что-то быть.

В феодальную эпоху в Японии не было принято класть предметы внутрь статуй, но эксперты предполагают, что кто-то спрятал свое имущество «под защитой Будды».

«Мы имеем дело с важной для истории и культуры находкой», - сказал представитель музея города Нара Шигеки Ивата.

Еще не известно, планирует ли музей открыть статую, чтобы получить более точное представление о вещах, находящихся в ней.

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