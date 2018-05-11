«Стремно очень»: Самойлова честно высказалась о своем участии в «Евровидении»

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

В своей авторской колонке музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян компетентно сообщил, что после непопадания в финал «Евровидения» представительница России Юлия Самойлова в голос рыдала в своей гримерке. Артистку, помимо верного супруга, успокаивало и множество других людей. Справившись с собой, певица смогла побеседовать с работником СМИ.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

"Мечта не совсем осуществилась. Потому что я все-таки рассчитывала, что выйду в финал. Ужас-кошмар? Для меня да, честно говоря. Лично для меня не выйти в финал – это не очень радостный результат. Прямо разочарование, стремно как-то очень", – призналась Самойлова.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Певица отметила, что не хочет никого обманывать, изображая, что совсем не переживает из-за проигрыша и скандала, который он породил в России. "Сейчас у меня, конечно, пессимистичное настроение, врать никому не хочется. Мне, видимо, нужно как-то договориться самой с собой. Считаю, что в финал мы уж точно могли пройти. А уж какое там будет место, я об этом не думала. Но это уже не важно. Получилось так, как получилось", – констатировала певица.

О том, чтобы еще раз отправиться на «Евровидение», Самойлова высказалась определенно: "Амбиция, может быть, и есть. Но, если принимать еще раз участие (в «Евровидении»), то надо это сделать настолько достойно, чтобы не только пройти в финал, но и занять какие-то лидирующие позиции. Для меня все-таки это важно и имеет значение – место, результат".

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS