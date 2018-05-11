Екатерина Андреева возвращается в телефизионный эфир на ПБК

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов покидает новостную программу «Время» на Первом канале. Об этом он сообщил телезрителям 8 мая, отметив, что изначально так и было задумано. Теперь программу будут вести попеременно Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.

«Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение», - цитирует Клейменова сайт газеты «Ведомости». В комментарии изданию шеф новостей Первого канала подтвердил возвращение Андреевой в основной выпуск «Времени». Сам он возвращается к своим основным обязанностям.

Клейменов подтвердил, что перестановки в информационной программе были связаны с новым форматом — он хотел лично наладить работу новостной студии. До этого он вел «Время» в 1998-2004 годах. Таким образом, Клейменов вернулся в эфир программы чуть меньше чем на два месяца.

О перезапуске «Времени» сообщалось в феврале. Новые технологии сделали программу более динамичной — теперь ведущие не просто сидят за столом, а имеют возможность взаимодействовать с инфографикой, перемещаясь в кадре.