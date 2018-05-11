Женщина с пастью: Преснякова пожалели из-за преображения жены

От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки.
Еще недавно Алена Краснова без стеснения демонстрировала длинные стройные ноги, упругую грудь и прочие совершенные части тела. Однако с недавних пор девушка стала публиковать снимки, на которых запечатлена в скромной одежде, скрывающей все соблазнительные изгибы фигуры. На этом фоне даже пошли слухи, что Алена скоро подарит супругу, популярному исполнителю Никите Преснякову, первенца.
А сейчас же Алена пошла еще дальше. Жена артиста покрасила волосы в лиловый цвет и украсила зубы брекетами. "Просто ;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – коротко прокомментировала новую фотографию Краснова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке 21-летняя красавица позирует в белой толстовке, не сковывающей движений, с фотоаппаратом на шее.
Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению Алены Красновой.
"Женщина с железной пастью", "Бедный Никитос", "Брекеты? Я думала, что у тебя виниры" – высказались подписчики.
Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.