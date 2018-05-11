пт, 11.05.2018
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Студентка разделась у доски, когда лектор раскритиковала ее одежду ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот с видео

По мнению преподавательницы, девушка надела слишком короткие шорты, которые лишь отвлекали внимание от её выступления.

Старшеклассница Корнеллского университета разделась до нижнего белья, когда защищала свою презентацию об "угнетающих убеждениях". В ходе своего выступления Летиция Чай рассказала о случае, который произошёл на прошлой неделе. По словам девушки, профессор высказала ей замечание насчет длины ее шорт, и тогда она решила отстоять свое право носить то, что ей удобно, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Ученица написала в Facebook, что во время пробной диссертации она была одета в синюю рубашку и джинсовые шорты. Однако Ребекка Маггор сочла их слишком короткими, что и высказала перед всем классом.

«Профессор продолжала говорить мне перед всем классом, что я отвлекаю мужское внимание от моего выступления и перевожу его на мое тело. На что я ответила, что не собираюсь ничего в себе менять, лишь бы другие чувствовали себя более комфортно», - говорит она. 

После урока преподавательница подошла к Летиции и спросила, что думает о ее внешнем виде мама. На что студентка ответила: "Моя мама — профессор феминистских, гендерных и сексуальных исследований. Ей нравятся мои шорты".

После того, как видео с выступлением Летиции стало вирусным, другие ученики выступили с заявлением, что их одногруппница неправильно восприняла слова профессора. Кроме того, сама Ребекка извинилась за неправильную формулировку. По её словам, самое главное — профессионализм, и надо точно понимать важность таких публичных выступлений.

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