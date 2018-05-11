Студентка разделась у доски, когда лектор раскритиковала ее одежду

Старшеклассница Корнеллского университета разделась до нижнего белья, когда защищала свою презентацию об "угнетающих убеждениях". В ходе своего выступления Летиция Чай рассказала о случае, который произошёл на прошлой неделе. По словам девушки, профессор высказала ей замечание насчет длины ее шорт, и тогда она решила отстоять свое право носить то, что ей удобно, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Ученица написала в Facebook, что во время пробной диссертации она была одета в синюю рубашку и джинсовые шорты. Однако Ребекка Маггор сочла их слишком короткими, что и высказала перед всем классом.

«Профессор продолжала говорить мне перед всем классом, что я отвлекаю мужское внимание от моего выступления и перевожу его на мое тело. На что я ответила, что не собираюсь ничего в себе менять, лишь бы другие чувствовали себя более комфортно», - говорит она.

После урока преподавательница подошла к Летиции и спросила, что думает о ее внешнем виде мама. На что студентка ответила: "Моя мама — профессор феминистских, гендерных и сексуальных исследований. Ей нравятся мои шорты".