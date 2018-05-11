Ученые: частые контакты с курильщиком опаснее пассивного курения

Учёные Дрексельского университета Филадельфии выяснили, что общение или совместное проживание с курильщиком может быть опаснее, чем пассивное курение. Исследование, посвященное этому вопросу, опубликовано в журнале Science Advances, передает Life .

Специалисты обнаружили, что продукты горения гораздо более опасны, чем это считалось ранее. Химические вещества оседают на волосах, открытых участках кожи и одежде курильщика и надолго там задерживаются. Когда человек заходит в помещение после перекура, мелкие частицы токсичных веществ поднимаются и начинают циркулировать по воздуху. Если в помещении есть вытяжка или вентилятор, то продукты горения быстро распространяются по всему зданию.