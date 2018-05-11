пт, 11.05.2018
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Ученые: частые контакты с курильщиком опаснее пассивного курения

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Курение. Фото иллюстративное.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Оказалось, что недавно покуривший человек является источником и распространителем различных токсичных веществ.

Учёные Дрексельского университета Филадельфии выяснили, что общение или совместное проживание с курильщиком может быть опаснее, чем пассивное курение. Исследование, посвященное этому вопросу, опубликовано в журнале Science Advances, передает Life.

Специалисты обнаружили, что продукты горения гораздо более опасны, чем это считалось ранее. Химические вещества оседают на волосах, открытых участках кожи и одежде курильщика и надолго там задерживаются. Когда человек заходит в помещение после перекура, мелкие частицы токсичных веществ поднимаются и начинают циркулировать по воздуху. Если в помещении есть вытяжка или вентилятор, то продукты горения быстро распространяются по всему зданию.

Например, учёные замерили качество воздуха в учебном классе, в котором никто не курит. Выяснилось, что 29% всей массы, циркулирующей в воздухе, составляют токсичные вещества, появившиеся в результате курения. Оказалось, что даже частое проветривание помещения не поможет избавиться от продуктов горения.

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