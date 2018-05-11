Netflix снимет настоящий ужастик по книге Стивена Кинга «В высокой траве»

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Стриминговая компания Netflix, которая своими сериалами просто завоевала сердца и время зрителей, заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла, пишет Engadget.

Сейчас известно, что компания ведет переговоры об участии в съемках актера Джеймса Марсдена ("Мир Дикого Запада"). А адаптацией романа занимается режиссер и сценарист Винченцо Натали ("Куб", 1997).

События сюжета фильма будут происходить на кукурузном поле, из которого невозможно выбраться. Главные герои проезжают это поле на машине и слышат крик маленького мальчика о помощи. Они хотят ему помочь и заходят в поле. В итоге они не могут найти дорогу обратно.

Съемочный процесс начнется этим летом в Торонто. Даты выхода картины пока что нет.