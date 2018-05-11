А где белье!? Ирина Шейк в платье от Versace заставила всех ахнуть

На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В третий день киносмотра на фестивале представили фильм "Прости ангел" (Sorry Angel) Кристофа Оноре.

Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace.

Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.

Откровенный образ Ирина дополнила золотыми босоножками и серьгами с бриллиантами.