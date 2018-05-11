А где белье!? Ирина Шейк в платье от Versace заставила всех ахнуть

Супермодель Ирина Шейк после бала Института костюма Met Gala, на котором она появилась в компании возлюбленного Брэдли Купера, отправилась во Францию, пишет Сегодня.
На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В третий день киносмотра на фестивале представили фильм "Прости ангел" (Sorry Angel) Кристофа Оноре.
Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace.
Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.
Откровенный образ Ирина дополнила золотыми босоножками и серьгами с бриллиантами.
Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.