Вера Брежнева опубликовала романтичное фото с Константином Меладзе

Сегодня известный композитор празднует юбилей. Меладзе исполняется 55 лет. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.

Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков, а Константин Меладзе – троих дочерей от союза с Яной Сум.

В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих.