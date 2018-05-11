Самойлова на «Евровидении» забыла слова песни и расплакалась

Представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал престижного музыкального конкурса "Евровидение". Общественность гадает, что же могло пойти не так, а особо внимательные зрители уверены, что артистка попросту забыла слова во время своего выступления, пишет Дни.ру.
10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", представительница России Юлия Самойлова выступала шестой. Несмотря на тщательную подготовку, артистка не смогла справиться с волнением – она пропустила несколько слов в песне. Несмотря на то, что бэк-вокалисты спасли ситуацию, телезрители заметили заминку, которая произошла в тот момент, когда камеры были направлены на исполнительницу.
После своего выступления Юлия Самойлова не смогла сдержать переполнявших ее эмоций. Журналисты умудрились сфотографировать певицу в тот момент, когда она плакала. Теперь любой желающий может оценить этот кадр – он находится в свободном доступе в Сети.
Тем не менее, Самойлова нашла в себе силы поговорить с представителями СМИ и даже сказать "спасибо" всем поклонникам. "Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", – цитируют певицу РИА Новости.
A moving and emotional performance from Russia's @jsvok #ESC2018 #AllAboard #RUS pic.twitter.com/yCPizWpZfI— Eurovision (@Eurovision) 10 мая 2018 г.