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Самойлова на «Евровидении» забыла слова песни и расплакалась

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ФОТО: Scanpix

Представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал престижного музыкального конкурса "Евровидение". Общественность гадает, что же могло пойти не так, а особо внимательные зрители уверены, что артистка попросту забыла слова во время своего выступления, пишет Дни.ру.

10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", представительница России Юлия Самойлова выступала шестой. Несмотря на тщательную подготовку, артистка не смогла справиться с волнением – она пропустила несколько слов в песне. Несмотря на то, что бэк-вокалисты спасли ситуацию, телезрители заметили заминку, которая произошла в тот момент, когда камеры были направлены на исполнительницу.

После своего выступления Юлия Самойлова не смогла сдержать переполнявших ее эмоций. Журналисты умудрились сфотографировать певицу в тот момент, когда она плакала. Теперь любой желающий может оценить этот кадр – он находится в свободном доступе в Сети.

Тем не менее, Самойлова нашла в себе силы поговорить с представителями СМИ и даже сказать "спасибо" всем поклонникам. "Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", – цитируют певицу РИА Новости.

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