Самойлова на «Евровидении» забыла слова песни и расплакалась

10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", представительница России Юлия Самойлова выступала шестой. Несмотря на тщательную подготовку, артистка не смогла справиться с волнением – она пропустила несколько слов в песне. Несмотря на то, что бэк-вокалисты спасли ситуацию, телезрители заметили заминку, которая произошла в тот момент, когда камеры были направлены на исполнительницу.

После своего выступления Юлия Самойлова не смогла сдержать переполнявших ее эмоций. Журналисты умудрились сфотографировать певицу в тот момент, когда она плакала. Теперь любой желающий может оценить этот кадр – он находится в свободном доступе в Сети.