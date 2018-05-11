Упс! Сестра Ким Кардашян забыла лифчик дома? ФОТО!
11 мая 2018 г., 10:28
Среди тех звезд, кто приковал к себе внимание на прошедшем балу Института костюма, были и представительницы знаменитого телеклана Кардашьян-Дженнер, передает Сплетник.
22-летняя Кендалл, в отличие от своих сестер, платье надевать не стала и отдала предпочтение белому комбинезону от бренда Off-White (основателем которого является бывший стилист Канье Уэста Вирджил Абло), босоножкам от Jimmy Choo, а также высоким полупрозрачным перчаткам.
Завершили ее образ аксессуары от Tiffany & Co (особенно бросались в глаза крупные серьги с бриллиантами).
Хотя, больше всего внимания привлекло именно декольте...
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