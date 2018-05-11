Упс! Сестра Ким Кардашян забыла лифчик дома?

22-летняя Кендалл, в отличие от своих сестер, платье надевать не стала и отдала предпочтение белому комбинезону от бренда Off-White (основателем которого является бывший стилист Канье Уэста Вирджил Абло), босоножкам от Jimmy Choo, а также высоким полупрозрачным перчаткам.