пт, 11.05.2018
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Упс! Сестра Ким Кардашян забыла лифчик дома?

Упс! Сестра Ким Кардашян забыла лифчик дома? ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Среди тех звезд, кто приковал к себе внимание на прошедшем балу Института костюма, были и представительницы знаменитого телеклана Кардашьян-Дженнер, передает Сплетник.

22-летняя Кендалл, в отличие от своих сестер, платье надевать не стала и отдала предпочтение белому комбинезону от бренда Off-White (основателем которого является бывший стилист Канье Уэста Вирджил Абло), босоножкам от Jimmy Choo, а также высоким полупрозрачным перчаткам.

Завершили ее образ аксессуары от Tiffany & Co (особенно бросались в глаза крупные серьги с бриллиантами).

Хотя, больше всего внимания привлекло именно декольте...

Смотри фото!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ