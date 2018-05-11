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  • Полный список финалистов «Евровидения»: в субботу Европа зажжет без России и Белоруссии, но с Эстонией!

Полный список финалистов «Евровидения»: в субботу Европа зажжет без России и Белоруссии, но с Эстонией!

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ФОТО: Madis Sinivee

Два полуфинала «Евровидения» в Лиссабоне позади. Впереди - в субботу, 12 мая, финал. И вот какие страны и артисты будут в нем представлены. 

По итогам первого полуфинала в финал прошли: 

  1. Сезар Сэмпсон (Австрия),
  2. Элина Нечаева (Эстония),
  3. Элени Фурейра (Кипр),
  4. Иева Засимаускайте (Литва),
  5. Netta (Израиль),
  6. Миколас Йозеф (Чехия),
  7. Equinox (Болгария),
  8. Евгент Бушпепа (Албания),
  9. Саара Аалто (Финляндия), 
  10. Райан О’Шонесси (Ирландия)  

По итогам второго полуфинала в финал прошли: 

  1. Саня Илич и Балканика (Сербия), 
  2.  DoReDos (Молдова),

  3. AWS (Венгрия),

  4. Melovin (Украина),

  5. Бенджамин Ингроссо (Швеция),

  6. Джессика Маубой (Австралия),

  7. Александр Рыбак (Норвегия),

  8. Расмуссен (Дания),

  9. Леа Сирк (Словения),

  10. Уэйлон (Нидерланды).

ПЯТЕРКА СТРАН, автоматических проходящих в финал конкурса:

  1. Португалия. Cláudia Pascoal – "O jardim"
  2. Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – "Non mi avete fatto niente"
  3. Великобритания. SuRie – "Storm"
  4. Испания. Amaia y Alfred – "Tu canción"
  5. Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"
  6. Франция. Madame Monsieur – "Mercy"

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