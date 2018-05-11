Полный список финалистов «Евровидения»: в субботу Европа зажжет без России и Белоруссии, но с Эстонией!
11 мая 2018 г., 0:37
Два полуфинала «Евровидения» в Лиссабоне позади. Впереди - в субботу, 12 мая, финал. И вот какие страны и артисты будут в нем представлены.
По итогам первого полуфинала в финал прошли:
По итогам второго полуфинала в финал прошли:
AWS (Венгрия),
Melovin (Украина),
Бенджамин Ингроссо (Швеция),
Джессика Маубой (Австралия),
Александр Рыбак (Норвегия),
Расмуссен (Дания),
Леа Сирк (Словения),
Уэйлон (Нидерланды).
ПЯТЕРКА СТРАН, автоматических проходящих в финал конкурса: