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Юлия Самойлова заставила плакать, но не прошла в финал «Евровидения-2018» Смотрите галерею!

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Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне, но, увы, многие телезрители в социальных сетях отметили, что песню вытягивали за певицу бэк-вокалисты.

Самойлова исполнила песню «I Won't Break». Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета «Тодес». К слову, во время ее выступления в полуфинале на глазах зрителей в Португалии были слезы.

«Трогательное и эмоциональное исполнение от России», — отметили в твиттере «Евровидения». А вот многие комментаторы в социальных сетях, напротив, отметили, что львиную часть конкурсной песни тянули на себе женщины из бэк-вокала. 

Так или иначе, поклонники Самойловой уверены: главное – то, что Юля смогла попасть на конкурс. В минувшем году на «Евровидение» в Киев Самойлову не пустили украинские власти.

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