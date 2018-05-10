Смело! Участница из Австралии вышла на сцену «Евровидения» в мегаоткровенном платье
10 мая 2018 г., 23:04
Джессика Хильда Маубой - австралийская R&B и поп-певец, автор песен и актриса вышла на сцену «Евровидения» в очень смелом платье, которое едва прикрывало нижнее белье девушки и при каждом активном движении заставляло зрителей затаить дыхание.
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Кстати, помимо музыкальной карьеры Джессика активно развивает актерскую карьеру и снялась в ряде популярных фильмов. В 2016 году Маубой снялась в сериале "The Secret Daughter" - ее первая крупная телевизионная роль, написанная специально для нее.
Напомним, Австралия принимает участие в «Евровидении» в четвертый раз.