В Москве найден мертвым юный саксофонист — виртуоз Матвей Шерлинг

Матвей Шерлинг начал заниматься музыкой в возрасте семи лет и неоднократно становился лауреатом конкурсов молодых дарований. В 2010 году он стал Лауреатом Шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Но настоящим триумфом в музыкальной карьере Матвея стала победа в XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик-2010». После победы в этом конкурсе молодой музыкант неоднократно делил сцену с признанными мастерами классической и джазовой музыки, например, он часто выступал вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.