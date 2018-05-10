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  • В Москве найден мертвым юный саксофонист — виртуоз Матвей Шерлинг

В Москве найден мертвым юный саксофонист — виртуоз Матвей Шерлинг

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ФОТО: страничка Матвея Шерлинга "В Контакте"

​В центре Москвы, в своей квартире найден мертвым известный саксофонист Матвей Шерлинг, предает телеграм-канал Mash. Музыканту было всего 18 лет. Причины трагедии выясняются.

Матвей Шерлинг начал заниматься музыкой в возрасте семи лет и неоднократно становился лауреатом конкурсов молодых дарований. В 2010 году он стал Лауреатом Шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Но настоящим триумфом в музыкальной карьере Матвея стала победа в XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик-2010». После победы в этом конкурсе молодой музыкант неоднократно делил сцену с признанными мастерами классической и джазовой музыки, например, он часто выступал вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

Молодой саксофонист был продолжателем известной музыкальной династии. Его мать Олеся Шерлинг — пианистка, вокалистка, джазовый музыкант, а отец Юрий Шерлинг — Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор, пишет Life.

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