Наркотики, оральный секс, менструация: подруга Криса Брауна жестоко изнасиловала женщину

Инцидент якобы произошел в феврале 2017 года в доме Брауна в Лос-Анджелесе. По словам женщины, певец предлагал гостям кокаин, МДМА и марихуану. В начале вечеринки у истца отобрали мобильный телефон, а позже подруга Брауна силой завела пострадавшую и еще нескольких женщин в спальню, после чего заблокировала дверь диваном.

Когда жертва попыталась покинуть комнату, подруга Брауна схватила ее за горло и заставила сделать минет приятелю музыканта Лоуеллу Гриссому. В материалах иска указано, что после этого женщина бросила пострадавшую на кровать, «села на ее лицо, придавив ногами, и принудила к куннилингусу». Истец добавила, что ее насильница менструировала, и из-за произошедшего ее лицо оказалось измазано кровью.

После этого жертва отправилась в душ, и к ней зашел Гриссом и дважды изнасиловал женщину. Истец обратилась в полицию, расследование по делу еще не завершено. Представители Брауна не стали комментировать судебный иск.