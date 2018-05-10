четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Наркотики, оральный секс, менструация: подруга Криса Брауна жестоко изнасиловала женщину

Наркотики, оральный секс, менструация: подруга Криса Брауна жестоко изнасиловала женщину

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ФОТО: Scanpix

Женщина, имя которой не раскрывается, подала в суд на певца Криса Брауна. Истец заявила, что ее изнасиловали мужчина и женщина на вечеринке исполнителя, передает Лента.ру со ссылкой на TMZ.

Инцидент якобы произошел в феврале 2017 года в доме Брауна в Лос-Анджелесе. По словам женщины, певец предлагал гостям кокаин, МДМА и марихуану. В начале вечеринки у истца отобрали мобильный телефон, а позже подруга Брауна силой завела пострадавшую и еще нескольких женщин в спальню, после чего заблокировала дверь диваном.

Когда жертва попыталась покинуть комнату, подруга Брауна схватила ее за горло и заставила сделать минет приятелю музыканта Лоуеллу Гриссому. В материалах иска указано, что после этого женщина бросила пострадавшую на кровать, «села на ее лицо, придавив ногами, и принудила к куннилингусу». Истец добавила, что ее насильница менструировала, и из-за произошедшего ее лицо оказалось измазано кровью.

После этого жертва отправилась в душ, и к ней зашел Гриссом и дважды изнасиловал женщину. Истец обратилась в полицию, расследование по делу еще не завершено. Представители Брауна не стали комментировать судебный иск.

В 2016 году Крис Браун оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев. Она рассказала, что это произошло на частной вечеринке в апартаментах Брауна в отеле «Палмз» в Лас-Вегасе. В 2009-м певец избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.

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