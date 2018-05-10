Ольгу Бузову раскритиковали за откровенное фото в День Победы

10 мая 2018 г., 17:00
Певица и телеведущая Ольга Бузова эти дни проводит на Сейшелах. В День Победы она выложила чёрно-белое фото в своём "инстаграме", на котором запечатлена в полуобнажённом виде. Снимок она подписала строчкой из песни "Она не боится", пишет Лайф.
Поклонники сочли подобное фото неуместным в день, когда вся страна празднует 9 Мая.
"Вас, Оленька, лечить надо у специалиста, чтобы точно не бояться!", "Сегодня такой праздник, и вдруг такое фото….", "Ну да в великий день, в #ДеньПобеды, надо выставить себя полуобнажённой" — написали разгневанные подписчики.
Бузова оперативно отреагировала и разместила снимок в более подходящем наряде для праздничной даты. Его она сопроводила поздравлениями всех с Днём Победы.