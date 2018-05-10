Ольгу Бузову раскритиковали за откровенное фото в День Победы

"Вас, Оленька, лечить надо у специалиста, чтобы точно не бояться!", "Сегодня такой праздник, и вдруг такое фото….", "Ну да в великий день, в #ДеньПобеды, надо выставить себя полуобнажённой" — написали разгневанные подписчики.