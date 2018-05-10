Беременная Лера Кудрявцева и ее молодой муж умилили поклонников своим счастливым видом

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram спортсмен выложил снимок, сделанный накануне, 9 мая. Кудрявцева и Макаров позируют на фоне клумбы с тюльпанами. "С великим праздником 9 мая!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписал кадр хоккеист.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах паре, в частности, Лере Кудрявцевой, которая, по некоторой информации, ждет ребенка и вот-вот родит Игорю Макарову первенца. "Лерочка раздулась. но ей так хорошо!!! вы такие счастливые!! радости вам побольше!! и чтобы все было хорошо ;) ", "Лера шикарная!!!", "Здоровья!", "Счастья, любви, тепла", "Игорь🙏🏻 Молодцы!!! Поздравляем)))", "Лера, я рада что у тебя все получилось, я слышала как ты хотела этого ребенка! это очень круто", "Лерочка какая красотка!", "Какие красивые❤", – высказались восхищенные поклонники.