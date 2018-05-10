четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Беременная Лера Кудрявцева и ее молодой муж умилили поклонников своим счастливым видом

Беременная Лера Кудрявцева и ее молодой муж умилили поклонников своим счастливым видом

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Лера Кудрявцева

ФОТО: Scanpix

Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной супруги, популярной телеведущей Леры Кудрявцевой, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram спортсмен выложил снимок, сделанный накануне, 9 мая. Кудрявцева и Макаров позируют на фоне клумбы с тюльпанами. "С великим праздником 9 мая!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписал кадр хоккеист.

Игорь нежно обнимает супругу, 46-летнюю ведущую Леру Кудрявцеву. Телеблондинка снята в свободном светлом платье и плаще в тон.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах паре, в частности, Лере Кудрявцевой, которая, по некоторой информации, ждет ребенка и вот-вот родит Игорю Макарову первенца. "Лерочка раздулась. но ей так хорошо!!! вы такие счастливые!! радости вам побольше!! и чтобы все было хорошо ;) ", "Лера шикарная!!!", "Здоровья!", "Счастья, любви, тепла", "Игорь🙏🏻 Молодцы!!! Поздравляем)))", "Лера, я рада что у тебя все получилось, я слышала как ты хотела этого ребенка! это очень круто", "Лерочка какая красотка!", "Какие красивые❤", – высказались восхищенные поклонники.

 

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Ранее всезнающий Андрей Малахов высказался об интересном положении Леры Кудрявцевой. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил известный телеведущий.

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