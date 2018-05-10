«Столько грязи и злобы»: Козловский покинул Россию после ужасного скандала

«В интернете и социальных сетях очень много неприятного, – вздыхает Козловский. – Столько грязи, что уже просто перестаешь ее замечать, она становится нормой. Иногда злоба и ограниченность просто расстраивают. Мы живем в эпоху, когда любой человек может зайти в интернет со своего мобильного телефона и написать про вас что угодно».

Последнее время много писали, что Козловский из-за скандала намерен уехать из России. Мол, вспылил и обиделся. Действительно, он много времени проводит в Ирландии. Он покинул родину ради съемок в американо-канадском сериале «Викинг». Но о том, чтобы навсегда оставить Россию, речь пока не идет.

«Для меня съемки – это просто возможность поехать в другую страну, поработать с совершенно другой командой профессионалов, которые говорят на другом языке, иначе увидеть кинопроцесс. У людей просто сохраняется инерция – «либо-либо»: либо ты здесь, либо уезжаешь. К сожалению, мы по-прежнему делим людей на своих и чужих: «они» и «мы»», – говорит актер.

«Я русский человек, мой родной язык – именно русский. Мне интересно развивать киноиндустрию здесь».