четверг, 10 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Репортер залезла в дупло дуба, который стал свидетелем сексуальных домогательств

Репортер залезла в дупло дуба, который стал свидетелем сексуальных домогательств

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера в передаче «Pealtnägija» одна из жертв Игоря Манга рассказала о том, как астролог трогал ее, когда она залезала в дупло дуба, у которого, по словам Манга, хорошая аура. Репортеры Elu24 решили пойти к тому самому дубу и узнать, как можно забраться в дупло и сколько там места.

Игорь Манг встретился со своей знакомой в парке и сказал, что недалеко есть одно красивое и большое дерево с хорошей аурой, которая оздоровляет и в стволе которого в полуметре от земли есть дупло. Когда они подошли к дереву, астролог сказал женщине залезть в дупло.

«Я еще не успела залезть в дупло, как Манг был уже там. Он сказал, что это лучшее место для того, чтобы раскрыть и очистить чакры», - рассказывает женщина.

Репортеры Elu24 пошли к нашумевшему дубу, дупло которого, на самом деле, оказалось на высоте полутора метров. Как туда запрыгнул 68-летний Манг – разве что с помощью магии или если у него при себе был табурет.

Но одно дело залезть в дупло и совсем другое из него вылезти – это оказалось еще труднее.

«Я не помню, как оттуда выбралась, но я что есть духу бросилась бежать и помчалась домой», - рассказала женщина передаче «Pealtnägija».

Побывав на месте, резкий прыжок из высоко расположенного дупла кажется очень опасным, но напуганной женщине не оставалось ничего другого, кроме как бежать.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ