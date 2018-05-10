Репортер залезла в дупло дуба, который стал свидетелем сексуальных домогательств

Вчера в передаче «Pealtnägija» одна из жертв Игоря Манга рассказала о том, как астролог трогал ее, когда она залезала в дупло дуба, у которого, по словам Манга, хорошая аура. Репортеры Elu24 решили пойти к тому самому дубу и узнать, как можно забраться в дупло и сколько там места.
Игорь Манг встретился со своей знакомой в парке и сказал, что недалеко есть одно красивое и большое дерево с хорошей аурой, которая оздоровляет и в стволе которого в полуметре от земли есть дупло. Когда они подошли к дереву, астролог сказал женщине залезть в дупло.
«Я еще не успела залезть в дупло, как Манг был уже там. Он сказал, что это лучшее место для того, чтобы раскрыть и очистить чакры», - рассказывает женщина.
Репортеры Elu24 пошли к нашумевшему дубу, дупло которого, на самом деле, оказалось на высоте полутора метров. Как туда запрыгнул 68-летний Манг – разве что с помощью магии или если у него при себе был табурет.
Но одно дело залезть в дупло и совсем другое из него вылезти – это оказалось еще труднее.
«Я не помню, как оттуда выбралась, но я что есть духу бросилась бежать и помчалась домой», - рассказала женщина передаче «Pealtnägija».
Побывав на месте, резкий прыжок из высоко расположенного дупла кажется очень опасным, но напуганной женщине не оставалось ничего другого, кроме как бежать.