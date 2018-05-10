Хоть вой! Элина Нечаева стала грозой эстонских собак

И хотя у Руби не получается брать такие высокие ноты, как это делает Элина, несомненно, и его душевное пение заслуживает похвалы.

La Forza в исполнении Руби разлетелась по интернету, а народ поддержал пса восторженными комментариями. Стоит отметить, что Руби – не единственная собака, которая начинает подпевать, как только слышит песню Нечаевой. Видимо, эти ноты, которые уже покорили Европу на первом полуфинале «Евровидения» в минувший вторник, трогают собачьи сердца.