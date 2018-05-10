четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Хоть вой! Элина Нечаева стала грозой эстонских собак

Хоть вой! Элина Нечаева стала грозой эстонских собак Смотрите видео!

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

Мерит из Хаапсалу поделилась в социальных сетях видео, как ее черный коккер-спаниэль Руби отчаянно подпевает Элине Нечаевой, которая в этом году представляет нашу страну на Евровидении с песней La Forza.

И хотя у Руби не получается брать такие высокие ноты, как это делает Элина, несомненно, и его душевное пение заслуживает похвалы. 

La Forza в исполнении Руби разлетелась по интернету, а народ поддержал пса восторженными комментариями. Стоит отметить, что Руби – не единственная собака, которая начинает подпевать, как только слышит песню Нечаевой. Видимо, эти ноты, которые уже покорили Европу на первом полуфинале «Евровидения» в минувший вторник, трогают собачьи сердца.

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