Секреты долголетия по-шведски: как дожить до ста лет при памяти и в радости

В чем же их секрет долголетия и активности? Геронтолог Бертил Марклунд (Bertil Marklund) из Швеции в своей книге «10 золотых правил здоровья» вывел основные моменты организации жизни соотечественников, которые позволяют им доживать до преклонных лет, при этом чувствуя себя значительно моложе паспортных данных.

Правила приемлемы для жителей других стран, потому что просты и доступны. Единственное условие – нужны соответствующий настрой и желание.

1. Сбалансированное питание

С пищей в организм приходят необходимые витамины и микроэлементы, поэтому важно выработать себе сбалансированный рацион. Фаворитами на столе должны стать продукты, содержащие растительный белок, а также овощи, фрукты. Стоит ограничить употребление сахара.

2. Достаточное питье

О том, что взрослому человеку в день необходимо выпивать не менее 1,5 л жидкости, уже сказано много раз. Получать ее организм может через первые блюда и разнообразные напитки (чай, кофе, компот, соки). В идеале это может быть просто чистая вода, но ведь хочется иногда и вкусненького!

3. Активное движение

Не нужно насиловать себя походами в спортзалы и фитнес-клубы. Достаточно почаще выходить на прогулки, играть с детьми и внуками в подвижные игры, найти компанию для утренних пробежек. Если это войдет в привычку и будет доставлять радость, то двигательная активность способна продлить жизнь на десяток лет.

4. Нормальный вес

С питанием и образом жизни напрямую связан вес человека. Старайтесь не допускать лишних килограммов, которые приводят к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Все-таки легче двигаться, когда по бокам не висят мешки с жиром.

5. Солнечная подпитка

Не обязательно раскладывать шезлонг во дворе или на крыше дома, чтобы насладиться солнечными лучами. Чаще выходите на улицу, прогуливайтесь по парку. Даже в северной Швеции все желающие находят возможность погреться на солнышке, потому что знают ценность витамина D, вырабатываемого организмом в такие моменты: это помогает укрепить нервную систему, выработать иммунитет.

Однако длительное пребывание на активном солнце противопоказано, так как может привести к онкозаболеваниям.

6. Достаточный сон

Во время сна организм восстанавливается, поэтому ночной отдых должен быть не менее 8 часов. Больше не рекомендуется, иначе будете чувствовать себя «разбитым» целый день.

Пожалуй, не стоит напоминать, что матрац и подушка должны быть удобными, а комната хорошо проветренной? Элементарные вещи помогут полноценно отдохнуть, чтобы с новыми силами встать навстречу очередному прекрасному дню.

7. Гигиена полости рта

Регулярно посещайте стоматолога, чтобы содержать зубы и десны в порядке. Воспалительные процессы могут стать причиной серьезных заболеваний крови в результате попадания инфекции.

8. Держите себя в руках

Жизнь полна неожиданностей приятных и не очень, важно сохранять присутствие духа в любой ситуации. Не нервничайте по пустякам, иначе в реально сложной обстановке, когда надо будет собраться с мыслями и действовать, у вас случится ступор.

Контролировать эмоции сложно, но этому можно научиться, если осознанно реагировать на раздражающие моменты и анализировать, насколько можно им позволить выбить вас из колеи.

9. Позитивное мышление

Старайтесь замечать в своем окружении позитивно настроенных людей, подружитесь с ними, если у вас не хватает своей энергии.

Как вариант: включитесь в марафон радости и благодарности, поставив цель каждый день замечать мелкие приятные события и улыбаться им. Скоро это войдет в привычку.

10. Социальная активность

Найдите дело по душе или займитесь тем, на что никак не могли выкроить время. Вы станете интересны другим людям, подтянутся единомышленники, будете вместе проводить выходные.

А может, найдете себя в оказании благотворительной помощи, почувствуете свою нужность. Тогда и мир вокруг вас преобразится, станет радостнее жить.