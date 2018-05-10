четверг, 10 мая 2018 г.
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Галерея: Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

Галерея: Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поклонники жестоко высмеяли американскую актрису Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке, передает Lenta.

«Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — писали одни.

ФОТО: Eduardo Munoz / Reuters

«Она что, курит по 40 сигарет в день?» — удивились другие пользователи соцсети.

«Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею», — добавили третьи.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма.  Бал Met Gala 2018 состоялся в понедельник, 7 мая, в преддверии открытия выставки Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Божественные тела: мода и католическое воображение»).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ