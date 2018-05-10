Галерея: Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

«Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — писали одни.

ФОТО: Eduardo Munoz / Reuters

«Она что, курит по 40 сигарет в день?» — удивились другие пользователи соцсети.

«Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею», — добавили третьи.