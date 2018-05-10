Михаил Задорнов озадачил родню, оставив два завещания

Известный юморист Михаил Задорнов ушел из жизни осенью прошлого года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Поскольку у артиста было немало родственников, они до сих пор решают, как распорядиться имуществом, которое осталось после него. Ранее сообщалось, что его вдова Елена Бомбина и дочь Елена так и не заявили о своем желании вступить в наследство, пишет Starhit.

«Незадолго до ухода Михаил Николаевич решил оставить завещание. Причем, насколько мне известно, захотел оформить два завещания - одно по имуществу на территории Латвии, второе - на территории России. В нюансы этих документов он никого не посвящал. Что в них - вопрос. Думаю, будут сюрпризы», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как выяснилось, первая жена Задорнова Велта Яновна успела познакомиться со второй в тот период, когда сатирик болел. О существовании взрослой дочери у артиста она узнала после того, как снимки сатирика с ней попали в СМИ. Его наследница Елена сейчас живет на Мальте и не претендует на имущество. Она сильно переживала после кончины отца.

«Судебные разбирательства если и произойдут, то лишь по инициативе второй жены. Она теоретически может опротестовывать последнюю волю Михаила Николаевича. Велта Яновна не будет устраивать скандалы. Она интеллигентный человек, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ. У меня язык не поворачивается про Велту Яновну говорить «бывшая». Она всю жизнь была ему верной подругой, помощницей. То, что появилась еще женщина, которая родила ему дочь... Ну и это Велта Яновна смогла принять как мудрая женщина. Простила», - добавил знакомый семьи.

После смерти у Задорнова остались неопубликованные сатирические заметки. Предполагается, что его произведения увидят свет. «Его сестра Людмила приехала в Москву собирать архив Задорнова. Их отец был знаменитым писателем. Людмила оберегает его творческое наследие, а теперь, думаю, будет так же заботливо относиться к архиву брата. Остались его труды, опубликованные и неопубликованные. Людмила будет заниматься переизданием его книг», - сообщили журналистам.