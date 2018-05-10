Выяснились новые подробности дела об убийстве Игоря Талькова

Несколько месяцев назад на программу к Дмитрию Шепелеву уже приходила певица Азиза, которая рассказала детали рокового дня убийства. Оказалось, что кроме бежавшего в Израиль и сменившего фамилию Валерия Шляфмана в деле фигурировал также кикбоксер, криминальный авторитет и возлюбленный Азизы Игорь Малахов.

Однако бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Ломов заявил, что Малахов едва ли причастен к смерти Талькова. При этом выяснилось, что в певца стреляли три, а не два раза, как говорилось ранее.

«Мне на служебный телефон позвонили. Звонил Игорь Малахов. Он меня спросил, в курсе ли этой ситуации. Он сказал: «Я клянусь, что это сделал не я», - сказал Ломов в эфире «Первого канала».

Пришедшая в студию родственница Валерия Шляфмана, которого следствие назвало виновным в убийстве Талькова. Светлана Дубенкова заявила, что отъезд Шляфман в Израиль нельзя назвать побегом, а на родине у него было много планов, остались жена и дочь.

«Он уехал в Израиль по приглашению, но не мог вернуться», - добавила Светлана.