Ученые обнаружили шокирующий вред микроволновки

Разогрев пищи в микроволновке авторы нового исследования связали с развитием целого ряда опасных для здоровья и жизни нарушений - бесплодия, диабета, ожирения и онкологии, сообщает Medikforum.
Крайне вредную сторону использования микроволновок обнаружили индийские ученые из больницы Indira IVF Hospital в Нью-Дели. Их наблюдения свидетельствуют о том, что в микроволновых печах опасно разогревать пищу в пластиковых контейнерах.
«Разогревание еды в пластиковых контейнерах с помощью микроволновки приводит к скачкам артериального давления, а также увеличивает риск бесплодия, диабета, ожирения, рака», - именно так звучит итоговое резюме специалистов по итогам проведенной работы.
Авторы работы отмечают, что помещенные в микроволновку контейнеры выделяют в процессе нагревания 95% содержащихся в них химикатов, в том числе канцерогенных. Самую большую озабоченность у медиков вызывает бисфенол-А: данное вещество, как свидетельствуют различные научные исследования, обладает свойством проникать в кровоток и провоцировать процессы, влекущие развитие бесплодия, гормональных сбоев а также опухолей.
Примечательно, что ученые не впервые высказываются против разогревания пищи в пластиковых контейнерах в микроволновках. По данным ВОЗ, на здоровье людей, использующих пластиковые контейнеры для приготовления пищи в микроволновых печах, могут оказывать воздействие вещества EDC, нарушающие работу эндокринной системы человека. Науке уже известно, что EDC способны воздействовать на процесс выделения человеческим организмом определенных гормонов, которые влияют на самые разные процессы, включая репродуктивную систему, рост, сон и заживление ран.