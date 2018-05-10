Фото: 71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала стройную фигуру в бикини

Стас Садальский и Татьяна Васильева находятся на гастролях в США. Там они успевают не только работать, но и проводить время на пляже. На днях актер выложил фотографию партнерши по сцене в бикини. Васильева облачилась в цветной купальник и дополнила образ с помощью плетеной шляпы. Она с удовольствием и без стеснения позировала другу.