Фото: 71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала стройную фигуру в бикини
10 мая 2018 г., 10:32
Актриса без стеснения позирует Стасу Садальскому во время совместного отдыха на пляже.
Поклонники были удивлены откровенным кадром, но подчеркнули, что Татьяна Васильева великолепно выглядит.
Стас Садальский и Татьяна Васильева находятся на гастролях в США. Там они успевают не только работать, но и проводить время на пляже. На днях актер выложил фотографию партнерши по сцене в бикини. Васильева облачилась в цветной купальник и дополнила образ с помощью плетеной шляпы. Она с удовольствием и без стеснения позировала другу.
«В «Джазе только девушки» помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место», - подписал кадр Садальский.