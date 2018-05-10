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  • Фото: 71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала стройную фигуру в бикини

Фото: 71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала стройную фигуру в бикини

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Татьяна Васильева

ФОТО: Кадр из видео

Актриса без стеснения позирует Стасу Садальскому во время совместного отдыха на пляже. 

Поклонники были удивлены откровенным кадром, но подчеркнули, что Татьяна Васильева великолепно выглядит.

Стас Садальский и Татьяна Васильева находятся на гастролях в США. Там они успевают не только работать, но и проводить время на пляже. На днях актер выложил фотографию партнерши по сцене в бикини. Васильева облачилась в цветной купальник и дополнила образ с помощью плетеной шляпы. Она с удовольствием и без стеснения позировала другу.

«В «Джазе только девушки» помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место», - подписал кадр Садальский.

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