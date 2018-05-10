Что категорически запрещено делать с фотографиями, чтобы не накликать беду

1. Нельзя дарить фотографии посторонним людям. Данная примета стара как мир и несет в себе веское обоснование — через фотографию осуществляется энергетический обмен, которым могут воспользоваться недобросовестные люди, чтобы нанести непоправимый вред, наслать порчу, разрушить жизнь. Фотоснимки часто становятся главным магическим атрибутом в ритуалах, любовных приворотах, проклятьях, пишет Daylihoro.

Однако данная примета распространяется исключительно на фото, которые были отпечатаны с первого носителя (фотокамеры, телефона, планшета). Другими словами, для магических ритуалов подойдет только первая и оригинальная фотография. На снимки, скачанные из интернета, это правило не распространяется.

2. Нельзя дарить фотоснимок любимому человеку. Эту примету очень легко объяснить — фотоснимок, на котором изображен один человек, передает энергетику одиночества. Так что когда такое фото попадает к вашему партнеру, он начинает подсознательно относиться к вам как к человеку, которому никто не нужен.

К тому же сейчас модно дарить самые удачные, отредактированные и даже художественные фотографии. На них человек выглядит гораздо привлекательнее, чем в жизни. На практике вы можете проиграть своему же двойнику. Поэтому, если вы хотите, чтобы у любимого человека была ваша фотография, эзотерики рекомендуют сделать совместный снимок. Это объединит вас: в такой фотографии ощущается энергетика любви, которая отвлекает от недостатков внешности.

3. Нельзя резать, рвать и сжигать фотографии. Любая фотография нераздельно связана с человеком, который на ней изображен. Поэтому, когда вы рвете или сжигаете свои снимки, вы собственноручно разрушаете свою жизнь, привлекаете к себе неприятности, беды, болезни. Вы нарушаете целостность своего энергетического поля, становясь легкой мишенью для недоброжелателей, обидчиков, врагов.

4. Нельзя класть свой фотоснимок в гроб умершего. Это суеверие берет начало от ритуалов, которые практикуют черные маги. Эзотерики считают, что умерший человек, в чей гроб была помещена ваша фотография, действительно может забрать вас на тот свет.

Конечно, чтобы примета сбылась, над фото нужно прочитать заговор. Но не стоит рисковать зря. Фотографии тесно связаны с энергетикой человека, поэтому, похоронив вместе с покойным свой снимок, вы можете и сами в скором времени оказаться под землей.

5. Нельзя держать на виду фотоснимки умерших. Чтить память покойных близких — это правильно, однако не стоит хранить их фотографии в одном альбоме с теми, кто жив, и уж тем более размещать такие фотографии на видном месте. Дело в том, что фотографии умершего хранят и передают энергетику смерти, которая негативно воздействует на живых людей. В тех домах, в которых на видном месте стоят фото покойных, чаще всего происходят ссоры, болезни и прочие беды. В таком месте поселяется энергия скорби, которая не позволяет положительным потокам доминировать над отрицательными.