Что категорически запрещено делать с фотографиями, чтобы не накликать беду

Принято считать, что фотография обладает мистической силой и любой снимок способен повлиять на судьбу человека. Мы предлагаем вам познакомиться с самыми распространенными запретами и суевериями связанными с фотографиями.
1. Нельзя дарить фотографии посторонним людям. Данная примета стара как мир и несет в себе веское обоснование — через фотографию осуществляется энергетический обмен, которым могут воспользоваться недобросовестные люди, чтобы нанести непоправимый вред, наслать порчу, разрушить жизнь. Фотоснимки часто становятся главным магическим атрибутом в ритуалах, любовных приворотах, проклятьях, пишет Daylihoro.
Однако данная примета распространяется исключительно на фото, которые были отпечатаны с первого носителя (фотокамеры, телефона, планшета). Другими словами, для магических ритуалов подойдет только первая и оригинальная фотография. На снимки, скачанные из интернета, это правило не распространяется.
2. Нельзя дарить фотоснимок любимому человеку. Эту примету очень легко объяснить — фотоснимок, на котором изображен один человек, передает энергетику одиночества. Так что когда такое фото попадает к вашему партнеру, он начинает подсознательно относиться к вам как к человеку, которому никто не нужен.
К тому же сейчас модно дарить самые удачные, отредактированные и даже художественные фотографии. На них человек выглядит гораздо привлекательнее, чем в жизни. На практике вы можете проиграть своему же двойнику. Поэтому, если вы хотите, чтобы у любимого человека была ваша фотография, эзотерики рекомендуют сделать совместный снимок. Это объединит вас: в такой фотографии ощущается энергетика любви, которая отвлекает от недостатков внешности.
3. Нельзя резать, рвать и сжигать фотографии. Любая фотография нераздельно связана с человеком, который на ней изображен. Поэтому, когда вы рвете или сжигаете свои снимки, вы собственноручно разрушаете свою жизнь, привлекаете к себе неприятности, беды, болезни. Вы нарушаете целостность своего энергетического поля, становясь легкой мишенью для недоброжелателей, обидчиков, врагов.
4. Нельзя класть свой фотоснимок в гроб умершего. Это суеверие берет начало от ритуалов, которые практикуют черные маги. Эзотерики считают, что умерший человек, в чей гроб была помещена ваша фотография, действительно может забрать вас на тот свет.
Конечно, чтобы примета сбылась, над фото нужно прочитать заговор. Но не стоит рисковать зря. Фотографии тесно связаны с энергетикой человека, поэтому, похоронив вместе с покойным свой снимок, вы можете и сами в скором времени оказаться под землей.
5. Нельзя держать на виду фотоснимки умерших. Чтить память покойных близких — это правильно, однако не стоит хранить их фотографии в одном альбоме с теми, кто жив, и уж тем более размещать такие фотографии на видном месте. Дело в том, что фотографии умершего хранят и передают энергетику смерти, которая негативно воздействует на живых людей. В тех домах, в которых на видном месте стоят фото покойных, чаще всего происходят ссоры, болезни и прочие беды. В таком месте поселяется энергия скорби, которая не позволяет положительным потокам доминировать над отрицательными.
6. Нельзя фотографировать места с негативной энергетикой. Тем более нельзя фотографировать в этих местах себя и любых других людей. Вместе с вами на фото могут остаться следы той энергии, которая присуща страшному месту. Как правило, сделав снимок, вы впустите в свою жизнь часть этого негатива. Мрачные места — не лучший выбор для снимка.
7. Нельзя публиковать и дарить фотографии младенца. Биополе маленьких детей в первые месяцы рождения очень уязвимо, поэтому младенцы гораздо сильнее подвержены негативу. Их проще сглазить, даже не имея плохих намерений. Эзотерики не рекомендуют дарить фотографии малышей даже близким родственникам. По этой же причине не стоит публиковать фото детей в Интернете. Чужая зависть, негатив и озлобленность может навредить здоровью ребенка. Он может стать капризным и слабым.
8. Нельзя фотографироваться во время беременности. Есть поверье, что женщину, которая сфотографируется во время беременности, обязательно ждет несчастье, связанное с ее будущим ребенком. Эти действия могут стать причиной выкидыша, проблем с психическим и физическим здоровьем малыша. Однако данной примете есть серьезное опровержение — многие зарубежные звезды не только открыто заявляли о своей беременности, но и фотографировались обнаженными, делая акцент именно на своем интересном положении. И у каждой из них на свет появился здоровый малыш.
9. Нельзя фотографироваться перед дальней поездкой. Суеверные люди считают, что, сфотографировавшись «на дорожку», обратно домой можно уже не вернуться. Это еще одна противоречивая примета. Достаточно вспомнить космонавтов, знаменитых путешественников, моряков и первооткрывателей, которые фотографируются перед отбытием и благополучно возвращаются обратно.
Как можно заметить, многие суеверия настолько противоречивы, что не выдерживают никакой критики и сбываются лишь в исключительных случаях. Эзотерики не запрещают фотографироваться, они запрещают искать негатив там, где его нет и быть не может. Главное — не дарите свои фотографии посторонним и снимайте себя только в позитивные и радостные моменты вашей жизни. Такие фотографии будут наполнять вашу судьбу энергетикой света, любви и счастья.