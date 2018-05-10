Где загадать желание, чтобы оно сбылось: шесть магических мест!

Чтобы обрести желаемое как можно скорее, нужно не только правильно сформулировать свое желание, но и загадать его в месте с сильной энергетикой. Такие места есть в каждой стране. Эксперты расскажут вам, как провести путешествие с пользой и реализовать свои мечты.

Где можно загадать желание

Стена Плача. Иерусалим — одно из самых энергетически сильных мест. Стена Плача пользуется огромной популярностью среди туристов, ведь

именно там каждый может вознести молитву Богу и загадать желание. Чтобы оно исполнилось, необходимо произнести его, прикоснувшись к стене, или же написать на бумаге и вставить в расщелину в стене.

Эйфелева башня. В Париже огромное количество прекрасных мест, и многие из них обладают сильной энергетикой. Эйфелева башня также относится к магическим местам, где каждый желающий сможет воплотить в жизнь свою мечту.

Для этого необходимо встать в центр под башней и шепотом произнести свое желание. Как показывает опыт путешественников, уже скоро оно обязательно исполнится.

Статуя Джульетты. Статуя шекспировской героини, расположенная в Вероне, привлекает все влюбленные пары. Поэтому просить Джульетту лучше всего о любви. Чтобы желание исполнилось, необходимо прикоснуться к статуе и попросить ее о личном счастье, и вскоре вы обретете то, о чем по-настоящему мечтаете.

Нулевой километр. Москва — город, богатый удивительными достопримечательностями и энергетическими местами. Одним из таких является нулевой километр. Около памятника звезды, расположенной между Манежной и Красной площадями, всегда собирается огромное количество туристов и местных жителей, и присутствие их обусловлено лишь одной целью — загадать желание. Для этого необходимо встать в центр звезды, закрыть глаза и кинуть монетку через плечо, а затем мысленно произнести свою мечту.

Водопад «Девичьи слезы». Путешествуя по удивительным местам Абхазии, туристы уделяют особое внимание водопаду «Девичьи слезы». Согласно легенде, стекающая вода — это слезы юной девушки, которую злая волшебница при помощи магии разлучила с возлюбленным. Сегодня водопад является одним из популярнейших мест у путешественников. Там можно загадать желание, и вскоре оно обязательно сбудется.

Делийский столб. С давних времен эта конструкция пользовалась популярностью у гостей и жителей Индии. Индийцы утверждают, что благодаря сильнейшей энергетике данный монумент способен не только исполнить заветное желание, но и исцелить любую болезнь.