Фото: Варум и Агутин провели День Победы в Таллинне

Вечером 9 мая в Таллинне выступила, пожалуй, самая романтичная и элегантная пара российской эстрады – Анжелика Варум и Леонид Агутин.
Так получилось, что последний концерт в рамках прибалтийского турне музыканты отыграли именно 9 Мая.
"Отыграли прибалтийский тур. Довольные! Было замечательно! Заслужили итальянский ресторан. Утром домой, к кошке!" - подписал Агутин совместное фото с Варум после таллиннского концерта.
Еще до выступления Леонид Агутин поздравил в Instagram своих поклонников c Днем Победы, впрочем, поздравления звучали и на самом концерте.
Дорогие мои соотечественники, поздравляю вас с Днём Великой Победы! Не мы, ныне живущие, выстрадали её. Не мы её заслужили. Не мы выплакали эти слёзы. Не мы пережили то, о чём даже рассказать невозможно. Не нас убивали. Не мы убивали. И не нам судить! Нам помнить! Нам чтить! Нам благодарить! До последнего солдата этой войны, живущего на земле! До последнего свидетеля горя великой трагедии и счастья Великой Победы! И потом. И после них. И когда их не станет совсем, мы обязаны помнить! Помнить всё, что можем. По крупицам. По слезинкам. По именам. По скользнувшим в чей-то памяти маленьким историям простого человеческого счастья. По велению собственного сердца, если оно есть. Это не наш долг. Это наша необходимость! Только так мы можем оставаться людьми. Только так мы имеем право на счастье мирной жизни. Только так мы можем надеяться, что эта катастрофа НИКОГДА не повторится!