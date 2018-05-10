Фото: Варум и Агутин провели День Победы в Таллинне

Так получилось, что последний концерт в рамках прибалтийского турне музыканты отыграли именно 9 Мая.

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on May 9, 2018 at 7:35am PDT

"Отыграли прибалтийский тур. Довольные! Было замечательно! Заслужили итальянский ресторан. Утром домой, к кошке!" - подписал Агутин совместное фото с Варум после таллиннского концерта.