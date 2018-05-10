Раскрыты подробности номера Самойловой на «Евровидении»

Стали известны подробности номера Юлии Самойловой на «Евровидении». Как утверждает режиссер постановки, артистке и ее команде предстоит всерьез потрудиться.
Cтали известны подробности номера представительницы России. Выступление Юлии Самойловой состоится уже сегодня, 10 мая, в Лиссабоне. Певица выйдет на сцену под шестым номером
Режиссер Алексей Голубев заявил, что это сложный номер. «В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», – приводят слова режиссера РИА Новости.
Голубев дал понять журналистам, что Самойлова еще преподнесет сюрприз зрителям, поскольку умудрилась удивить даже его. Во время второй репетиции Юлия выдала такую эмоцию, что Алексей захотел «разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее». «Это то, что должно держать зрителя», – убежден постановщик.